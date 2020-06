Bretella Ast-San Carlo, pronta la convenzione

Da una convenzione all’altra, si procede a piccoli passi. Il 19 febbraio a palazzo Donini fu approvato lo schema con il Mit – ministero delle Infrastrutture e i trasporti, la sottoscrizione arrivò il 14 aprile – e ora, a distanza di quattro mesi, c’è un altro passaggio propedeutico alla realizzazione del collegamento viario tra l’Ast e lo svincolo per San Carlo: c’è il semaforo verde per il documento da far sottoscrivere al Comune di Terni per avanzare con l’iter. E soprattutto avere milioni di euro – oltre 2,5 – legati ai fondi di sviluppo e coesione della programmazione europea 2014-2020. Stesso discorso per la complanare di Orvieto

BRETELLA AST-SAN CARLO «ENTRO IL 2022»

MAGGIO 2018, L’EX COMMISSARIO CUFALO FIRMA IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Il passaggio

Un atto – l’approvazione c’è stata venerdì in giunta – che definisce i compiti della Regione e del Comune a vari livelli: la prima per i controlli tecnici-amministrativi ed i controlli, il secondo per le richieste di pagamenti sia in anticipazione che per i saldi. La convenzione sarà valida fino alla conclusione degli interventi, ma un limite temporale è comunque fissato al 2025 e riguarda l’articolazione finanziaria. L’amministrazione locale dovrà «aggiornare, con cadenza bimestrale, i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti».

VINCOLI ESPROPRIATIVI, LA VARIANTE PARZIALE AL PRG

LA BONIFICA BELLICA, IL BANDO DEL 2018

La revoca

Tra i ventitré articoli che compongono il documento ce n’è uno dove appare una data da tenere in considerazione onde evitare guai: «Il Comune si impegna, per l’intervento, ad assumere – si legge – le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate; il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal Cipe». Ora la trasmissione a palazzo Spada, la stipula e l’effettivo vincolo post registrazione del decreto di approvazione dagli organi di controllo.