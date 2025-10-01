Rinvio al prossimo 3 dicembre, ore 12.30, per l’udienza preliminare di fronte al gup i Terni, Chiara Mastracchio, per i fatti avvenuti in occasione del tumultuoso consiglio comunale di Terni del 28 agosto 2025. La procura di Terni, a conclusione delle indagini, ha chiesto il processo per il sindaco Stefano Bandecchi, accusato di minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, minaccia ad un corpo politico.

Nell’udienza di mercoledì mattina, i legali difensori di Bandecchi – gli avvocati Giorgio Panebianco e Carlo Pacelli – hanno chiesto il rinvio per ‘legittimo impedimento’ del sindaco, convocato a Roma presso il ministero dell’Università e della Ricerca per una riunione fissata per le 10.30 dello stesso giorno. Il gup ha così stabilito una nuova udienza. In aula, oltre al pm, era presente l’avvocato Enrico De Luca in rappresentanza del consigliere comunale di FdI Marco Celestino Cecconi, persona offesa nel procedimento, mentre per le altre persone offese individuate dal pm Marco Stramaglia nel corso delle indagini – tre agenti della polizia Locale di Terni – non era presente alcun legale.

