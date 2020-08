Terni, primo memorial per Flavio e Gianluca

È trascorso poco più di un mese – era il 7 luglio – dalla doppia, tragica scomparsa di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi a Terni. Un immenso dolore per l’intera città. Ora è in arrivo il primo memorial per ricordarli: è in programma dal 2 al 5 settembre presso l’oratorio Don Bosco della parrocchia di San Francesco.

Il memorial

Si terrà un torneo di calcio a 7: per informazioni ed iscrizioni – aperte fino al 29 agosto, ogni squadra può presentarsi con sette-otto atleti – è possibile contattare il 371 4568661 oppure recarsi direttamente presso l’oratorio dalle 15.30 alle 20. La quota di partecipazione per ogni giocatore è di 3,50 euro a partita ed è comprensiva dell’utilizzo del terreno di gioco, della quota assicurativa e di un contributo alla futura associazione in loro memoria o all’istituzione salesiana.