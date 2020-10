Terni, ciclopattinodromo Pioli: bando a vuoto

di S. F.

Il ciclopattinodromo ‘Pioli’ non attira, niente da fare. Nessuna novità positiva per il bando di gara della Provincia di Terni: il responsabile dell’ufficio appalti – – nel primo pomeriggio di lunedì Giovanni Maggi non ha potuto far altro che constatare l’assenza di offerte per l’aggiudicazione utile all’affidamento decennale della struttura. Al momento l’operazione rilancio resta un miraggio. Il valore della concessione era stimato in circa 100.000 euro, con valore annuo da corrispondere all’ente di palazzo Bazzani pari a 4.000 euro.

IL TENTATIVO PER IL PIOLI