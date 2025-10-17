di S.F.

Ciclovia da vocabolo Staino-cascata delle Marmore, il Consorzio di bonifica Tevere-Nera chiude del tutto il cerchio sul progetto esecutivo. C’è la firma del presidente Massimo Manni e del direttore Carla Pagliari dopo il lavoro istruttorio della responsabile unica di progetto, la geometra Paola Massarelli, concluso il 30 settembre.

Un passaggio simile c’era già stato nella scorsa primavera in relazione allo stralcio per la messa in sicurezza di una parte del tracciato che, al momento, sarà realizzato per 4 milioni di euro fino a Ponte del Toro (se ne era occupato l’ingegnere Massimiliano Grasselli). Ora, in sintesi, si prende atto delle ulteriori prescrizioni/pareri giunte sul progetto esecutivo e di conseguenza si può procedere.

Soprattutto «a seguito delle richieste formulate da alcuni degli enti, parte degli elaborati progettuali sono stati progressivamente revisionati in relazione ad approfondimenti sulle verifiche strutturali nonché a specifiche richieste da parte della società Anas Spa». Il secondo stralcio della ciclovia (circa 600 metri di lunghezza) vale 760 mila euro e al momento è ancora da finanziare, come specificato nella convenzione approvata con Anas.

Il patto Anas-Consorzio consiste nella fornitura di barriere per una lunghezza pari a 1,5 chilometri nell’ambito della realizzazione del percorso ciclopedonale. La società rilascerà «apposite ordinanze funzionali al montaggio e installazione delle barriere che saranno apposte all’interno della proprietà demaniale, lungo le pertinenze della SS 209 Valnerina». A firmare per Anas è la responsabile della struttura territoriale Umbria, l’ingegnere Anna Maria Nosari.