di S.F.

Ciclovia Staino-Marmore da 4 milioni di euro a firma Tecnostrade, nuovo step. Il Consorzio di bonifica Tevere-Nera ha affidato l’incarico per la sorveglianza archeologica, come imposto dalla soprintendenza dell’Umbria.

IL DECRETO D’URGENZA PER GLI ESPROPRI

L’ACCORDO DI PROGRAMMA: FIRMANO NALDINI, BANDECCHI E MANNI

Ad occuparsene – si parla del I lotto che arriverà fino a ponte del Toro – sarà una società di Terni, la Alpha Servizi per i Beni Culturali Snc di Serena Zampolini Faustini & C. per un importo di 16.800 euro oltre Iva. Dovrà assistere per le lavorazioni di scavo di maggiore entità lungo il percorso.

APRILE 2025, IL PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI IN ARRIVO

GENNAIO 2024, L’ACCORDO A TRE E GLI ESPROPRI

La spesa complessiva è di 20.496 euro e il Consorzio ora richiederà a Regione Umbria e Comune di Terni il rimborso dell’intera somma, come disposto da precedenti atti. A firmare sono il presidente Massimo Manni e la direttrice Carla Pagliari.