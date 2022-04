Cittadinanze onorarie per Segre e Bandecchi, ci siamo. Per Petrucci e Nuciari benemerenza

Cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e al presidente della Ternana Stefano Bandecchi, ci siamo. Il prossimo mercoledì 20 aprile – salvo rinvii – ci sarà il conferimento formale in occasione del consiglio comunale di Terni: i due punti sono stati inseriti all’ordine del giorno. Focus anche su Danilo Petrucci e Giulio Nuciari.

Atti in consiglio, poi le cerimonie

La riunione è prevista dalle 15.30: «Lunedì scorso, l’11 aprile, si è tenuta una breve riunione – spiega il presidente dell’assise Francesco Maria Ferranti – della conferenza dei presidenti che ha appunto deciso che ci sono tutti i presupposti per portare gli atti in consiglio comunale in merito a Segre e Bandecchi. Si concluderà così un iter amministrativo iniziato da tempo e che successivamente vedrà la consegna delle cittadinanze onorarie in apposite cerimonie a Palazzo Spada». C’è altro.

Benemerenze ed Enel Green Power

La conferenza dei capigruppo ha inoltre deciso che «ci sono i presupposti per il riconoscimento della benemerenza cittadina per gli sportivi Danilo Petrucci e Giulio Nuciari». Si parla del centauro ora grande protagonista nel MotoAmerica (per lui soddisfazioni anche in MotoGp e alla Dakar) e del collaboratore tecnico del ct della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, trionfatore all’ultimo Europeo. Infine Ferranti evidenzia che c’è l’ok a recepire ed esaminare «il documento proveniente dalle rsu di Enel Green power che chiedono l’integrità del sito di Terni, comprese le sue capacità direttive, e la salvaguardia dei livelli occupazionali. I prossimi giorni vedranno i capogruppo lavorare a un atto di indirizzo possibilmente unitario».