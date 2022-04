Petrucci insaziabile negli States: storica doppietta al debutto

Danilo Petrucci fa capire subito che è negli Stati Uniti per fare sul serio e non per solo per divertirsi. Il 31enne di Terni della Warhorse Hsbk Racing Ducati ottiene un super trionfo al debutto nel MotoAmerica e, dopo quello ottenuto alla Dakar, mette in bacheca un altro risultato di assoluto rilievo: sul Circuit of the Americas di Austin, in Texas, il 9 conquista il successo in gara 1 dopo essere stato sempre in testa nei quattordici giri. È lui ad aver vinto il duello con l’unico pilota in grado di tenergli testa nel pomeriggio statunitense, vale a dire il sudafricano della Yamaha Mathew Scholtz (gap di poco superiore al secondo e sette decimi). Lontanissimi tutti gli altri, a partire dal 3° classificato Cameron Petersen. Petrux diventa così il 3° italiano a vincere nell’Ama/MotoAmerica superbike: prima di lui ci erano riusciti solo Alessandro Gramigni nel 1996 e Lorenzo Zanetti nel 2020. Domenica è arrivato il bis.

Gara 2: Scholtz ci prova, ma il 9 è d’acciaio

Nel secondo round c’è anche il campione in carica Jacob Gagne, anche lui su Yamaha. Petrucci nella sfida domenicale parte davanti e a dieci giri dalla bandiera a scacchi è superato da Scholtz, quindi il ternano aumenta i giri ed a metà gara si rimette alle spalle il 29enne sudafricano. Il ternano prende il largo – è nel terzo settore che il 9 fa la differenza – ed a tre tornate dalla conclusione va sopra i tre secondi di vantaggio. Saliranno a cinque alla termine della corsa. Non poteva iniziare in modo migliore l’avventura statunitense di Petrucci. E pensare che tra infortuni e problemi il ternano non si è potuto nemmeno allenare a dovere in vista di questa esperienza. Tra due settimane tutti in Georgia per il Road Atlanta.