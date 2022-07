Combo Lidl-skate park a Terni: verso il 2023 per la parte sportiva

di S.F.

Da un lato la storia in via Romagna dovrebbe concludersi tra fine ottobre e metà novembre, dall’altra la questione è un po’ più complessa. Sono trascorsi tre mesi dall’approvazione del progetto e dell’adeguamento allo strumento urbanistico – modificato il Prg attuale senza necessità di variante – per lo sviluppo dello skate park in zona Fiori a Terni, a pochi passi dall’ex scuola elementare. E ancora ci sarà da attendere da quanto si apprende: il completamento dell’opera è previsto per l’avvio del 2023 se tutto dovesse filare liscio. Di mezzo c’è anche la difficoltà nel trovare a chi far sviluppare l’impianto sportivo.

L’ULTIMO STEP PER LO SKATEPARK

L’OK IN ZONA FIORI UN ANNO FA

Niente demolizione dell’attuale Lidl

Breve passo indietro. La realizzazione della nuova ‘casa’ della Lidl e lo sviluppo dello skate park sono legati perché quest’ultimo vale come opera di urbanizzazione per l’intervento commerciale da circa 2.000 metri quadrati in via Romagna: in campo, come noto, la Cosm srl su un’area preparata – d’altronde la proprietà è la loro – e pulita dalla Big SpA. A borgo Bovio i lavori sono iniziati da poco meno di due mesi ed il completamento è previsto in autunno, più probabile metà novembre. E dell’attuale struttura in capo alla catena tedesca che ne sarà? Niente demolizione, si parla di possibilità di darla in locazione. Si vedrà.

OTTOBRE 2020, L’APPELLO DEI GIOVANI

MAGGIO 2022, VIA AI LAVORI A BORGO BOVIO

Skate park

E in zona Fiori invece? Al momento è tutto fermo e per l’avvio delle operazioni – l’impianto coprirà un’area di circa 1.300 metri quadrati per una spesa di 106 mila euro – bisognerà attendere ancora qualche mese. La difficoltà principale risulta essere nella ricerca dell’azienda cui affidare l’effettivo sviluppo dello skate park: «Stiamo cercando di correre, prima lo facciamo e meglio è», fanno sapere dalla società impegnata nella realizzazione della struttura Lidl. Le aziende specifiche per questo settore sono poche e la chiusura in tal senso ancora non c’è stata. La previsione per iniziare i lavori è per fine 2022.

L’OK DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER VIA ROMAGNA