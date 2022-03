Terni, parcheggio via Proietti Divi: c’è l’ok definitivo, si parte

di S.F.

Un mese fa l’aggiudicazione. Ora c’è quella efficace e, in contemporanea, la notifica preliminare di apertura cantiere di mercoledì mattina: tutto pronto – da quanto si apprende dalla società narnese i lavori inizieranno a strettissimo giro – per la realizzazione del completamento del parcheggio di attestazione in via Proietti Divi, a pochi passi dalla passerella intitolata a Gino Papuli. Le offerte ammissibili erano sette nell’iter di procedura negoziata ed a spuntarla è stata la Gefim srl con un ribasso del 14,22%: starà a loro sviluppare in concreto il progetto dell’ingegnere Sandro Corradi con un importo contrattuale – Iva inclusa – da 531 mila 400 euro. I finanziamenti sono legati al programma di Agenda urbana con quota minore a carico del Comune.

IL PROGETTO ESECUTIVO PORTA LA FIRMA DI SANDRO CORRADI

Partenza a stretto giro. Via con la pulizia



Da capitolato d’appalto i giorni a disposizione per l’ultimazione dell’opera sono 208 a partire dal verbale di consegna dei lavori. Sette mesi in sostanza. Ciò vuol dire che, se tutto dovesse filare liscio, entro l’anno il completamento del parcheggio sarà terminato. Come noto l’intervento – in sintesi – consiste nella creazione di 280 nuovi posti in aggiunta rispetto ai 100 attuali, più la realizzazione di una zona ad hoc per la sosta dei bus extraurbani. Motivazione? Sviluppare un nodo d’interscambio modale. A seguire la gara è stato il Rup Federico Nannurelli. Intanto è stata avviata la pulizia dell’area.

LA PASSERELLA PAPULI ED I PROBLEMI DI MANUTENZIONE