Terni, consiglio comunale: debutto per Brugia e Montagna

Tempo di debutti in consiglio comunale – sarà ora di tornare in presenza? – Terni. Lunedì pomeriggio doppia surroga per gli ingressi di Maria Cristina Brugia (Lega) e Roberta Montagna (Fratelli d’Italia, il gruppo ora è tutto femminile con Patrizia Braghiroli a capo) in sostituzione di Federico Cini, neo assessore leghista all’urbanistica, e Maurizio Cecconelli, che ha preso il posto di Andrea Giuli per occuparsi – in particolar modo – di cultura. Il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti ha reso noto in avvio che non sono emerse – il controllo lo ha svolto il segretario generale Giampaolo Giunta – motivazioni ostative alla compatibilità e da parte dei gruppi consiliari non sono arrivate richieste di chiarimento. In realtà pochi secondo dopo è Valdimiro Orsini ad aver preso la parola per delucidazioni sul «primo e sommario esame» della documentazione in merito al check di rito per le due, prime delle non elette nelle rispettive liste: 26 favorevoli (scesi a 18 per l’immediata eseguibilità) e 2 astenuti per la Montagna, 27 e 2 per la Brugia.

