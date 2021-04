Terni, corso Vecchio: «Immobili usati come discariche e bivacchi»

Un accumulo di rifiuti che non può sfuggire a chi abita, transita o lavora in zona. Perché sono talmente tanti che hanno finito per ‘invadere’ anche la pubblica via. I materiali – di ogni tipo – sono presenti all’interno di alcuni spazi semi abbandonati di corso Vecchio, a Terni, negli immobili dello storico complesso di largo Cairoli che un tempo ospitavano attività commerciali e artigianali. All’interno di tali spazi, c’è sostanzialmente di tutto, a mo’ di discariche improvvisate ma cresciute giorno dopo giorno. Altri sembrano utilizzati anche come bivacchi alla bisogna. «Le condizioni igienico sanitarie e di decoro – denuncia una cittadina – sono pessime e chiediamo alle istituzioni di attivarsi, non solo con l’intervento di recupero di largo Cairoli, ma anche con azioni contingenti che obblighino i privati proprietari, a pulire e chiudere questi spazi. Lì c’è una situazione da terzo mondo». Da tempo è stato annunciata l’azione di ‘restyling’ per l’area in questione, inserita all’interno del Piano periferie: la novità più recente, in attesa dei lavori, è rappresentata dalla realizzazione degli stalli a pagamento. Come noto è previsto lo sviluppo del nuovo mercato giornaliero con box commerciali lato corso Vecchio ed un secondo lotto per la creazione di un’area verde. Per ora regna il degrado.

L’INDAGINE BELLICA IN LARGO CAIROL ED IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

LARGO CAIROLI, I PARCHEGGI A PAGAMENTO