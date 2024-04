Terni, esborsi senza fine per il Comune a causa delle buche. Altre tre transazioni

di S.F.

Se ci sono documenti che non mancano in Comune a Terni sono quelli legati ai dissesti stradali e le conseguenze che comportano. Non si fermano le firme del dirigente agli affari istituzionali, Cataldo Renato Bernocco, per chiudere bonariamente numerose situazioni verificatesi nel corso del tempo: ci sono ulteriori tre transazioni per altrettanti sinistri stradali del 18 settembre 2022, 2 febbraio 2023 e 15 luglio 2023. La cifra complessiva è tutt’altro che elevata – si parla rispettivamente di 700, 520 e 100 euro – ma, in ogni caso, denota il permanere di uno stato generale più che complesso nonostante gli interventi degli ultimi anni. Del tema se ne è parlato martedì in I e III commissione congiunta in occasione del confronto sull’acquisizione di autocarro e pala gommata da 313 mila euro.