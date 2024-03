Terni, dissesti stradali e sinistri: il ‘richiamo’ per il Comune

di S.F.

I dati sono ormai vecchi – parliamo del report consuntivo sul controllo strategico, approvato giovedì in giunta – considerando che riguardano il 2022 e si è in attesa dei nuovi. Tuttavia il trend è confermato e allora ecco che torna il richiamo per palazzo Spada su un tema assai attenzionato: lo stato delle strade e le conseguenze che ne derivano. C’è un ‘alert’ per l’Ente, tra l’altro non l’unico in un documento che è destinato a creare grattacapi per alcuni contenuti.

SETTEMBRE 2023, DECINE DI MIGLIAIA DI EURO PER DEBITI FUORI BILANCI

APRILE 2023, I DEBITI FUORI BILANCIO PER LE BUCHE

IL PROBLEMA SINISTRI NEL 2020

Il problema

«Il dissesto stradale si conferma la principale causa delle denunce per lesioni e danni materiali. Nell’arco temporale 2018/2022 gli incidenti di tale tipologia non sono mai scesi al di sotto del 72% del totale dei sinistri, ad eccezione dell’anno 2020 in cui hanno registrato un valore del 65,71%», viene specificato nel report preparato dalla direzione generale di palazzo Spada. Il mirino è in particolar modo sui problemi creati da buchi e tombini, principali cause di denunce per lesioni e danni materiali (51 nel 2022): la percentuale è scesa rispetto all’ultimo rilevamento, ma resta comunque alta. Il resto dipende invece da alberature, animali selvatici e sentieri della cascata delle Marmore. Che si fa? «Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di garantire un’adeguata manutenzione del manto stradale».