Terni, fine dell’incubo: Mary di nuovo a casa

Dopo giorni e giorni di angoscia, è finita bene la vicenda di Mariam, la 20enne di origine marocchina e che vive a Terni, scomparsa dalla propria abitazione. Venerdì sera intorno alle 23 la ragazza è tornata a casa in buone condizioni di salute, accompagnata dai militari dell’Arma che l’hanno rintracciata a Roma, dove la sua presenza era stata segnalata anche alla trasmissione ‘Chi l’ha visto’ e da dove aveva chiamato la madre Vittoria, nei giorni scorsi, per dirle che sarebbe tornata a Terni in treno. Così, però, non era stato e la preoccupazione per la giovane, notata in difficoltà da più di un testimone, era cresciuta a dismisura. Fino alla conclusione, positiva, della vicenda venerdì sera, con in campo i carabinieri attraverso una paziente opera di ricerca e convincimento, fatta anche di particolare sensibilità.

