Terni, biglietteria cascata Marmore 2021: riscossi 3,5 milioni

Il 2021 ed i conti di gestione da inviare al Comune di Terni nell’ambito del rendiconto finanziario. Tempo di chiusure a palazzo Pierfelici in tal senso: in questo ambito Silvano Taiani, amministratore delegato di Vivaticket S.p.A, ha firmato lunedì il resoconto della bigliettazione per il parco naturalistico della cascata delle Marmore. Le riscossioni sono per una quota di oltre tre milioni, come già accaduto nel 2020.

Conto di gestione

Il decreto legislativo 267 del 2000 prevede che il tesoriere e gli agenti contabili «che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali», debbano rendere conto della gestione. Da qui nasce il documento inviato da Taiani, numero uno della società che ha in gestione la cascata delle Marmore: il totale delle riscossioni per la bigliettazione risulta essere di 3 milioni 546 mila euro lordi, con apice raggiunto – scontato – nel mese di agosto per quasi 1,5 milioni di euro. La cifra più bassa è invece per gennaio 2021 con 359 euro. Il versamento totale in tesoreria è invece di 3 milioni 438 mila euro.

I rimborsi

Nel 2021 inoltre risultato rimborsi – netti – richiesti dai visitatori per oltre 1.700 euro. Infine servizi aggiuntivi per quasi 70 mila euro ancora da versare. Come di consueto il consuntivo generale per lo scorso anno dovrà poi essere approvato in giunta per la definizione dell’utile e la ripartizione con la Provincia.