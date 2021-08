Cascata, entrate per 3 milioni nel 2020. L’utile sempre a quota 1,6

Entrate complessive per 3 milioni di euro, uscite di poco inferiore alla metà e utile di gestione pari a 1 milione 648 mila euro, spettante per l’80% al Comune di Terni ed il restante 20% – 329 mila euro da trasferire a palazzo Bazzani – alla Provincia, come prevede lo schema di convenzione tra le parti. Questo il consuntivo per il 2020 per il parco naturalistico della cascata delle Marmore: l’approvazione dell’esecutivo Latini è arrivata giovedì mattina.

Il confronto con il 2019

Rispetto al 2019 si registra un incremento dell’utile di 28 mila euro, mentre per quel che riguarda le entrate complessive l’aumento è di circa 150 mila euro. Dati in linea dunque nonostante il consuntivo deliberato giovedì mattina riguardi il primo anno con le restrizioni legate al Covid-19.