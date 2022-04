Nuoto Terni, trionfo Gan ai tricolori Aics di Riccione. Con input per palazzo Spada

Quale miglior occasione per tornare a farsi sentire – a proposito, sono trascorsi oltre tre mesi dalla chiusura – con il Comune per chiedere a gran voce di riavere il proprio spazio per potersi allenare se non in occasione di un trionfo tricolore? Sì, perché i giovanissimi atleti della Grande accademia del nuoto di Terni tornano dai campionato italiani Aics con un bel po’ di soddisfazioni.

IL COMUNE HA LE CHIAVI DAL 23 MARZO: TRASCORSO OLTRE UN MESE

«FA MALE VEDERLA RIDOTTA IN QUESTO MODO»

Il trionfo agli Swimming games open e il messaggio

I nuotatori del Gan hanno infatti conquistato la vittoria di squadra nella categoria ragazzi-junior-assoluti in occasione dei VII Swimming games Aics open, i campionati italiani (Associazione italiana cultura e sport): per loro allo stadio del nuoto di Riccione è arrivato il primo posto tra decine di società provenienti da undici differenti regioni. Podio anche tra gli esordienti A e B con il gradino più basso del podio: «Questa squadra che per questa stagione agonistica si chiama ancora Stadium Wellness & Health Ssd, nonostante sia stata privata del suo luogo di allenamento, con orgoglio reclama il diritto di tornare ad allenarsi e nuotare dove gli compete. Avviso al Comune di Terni: #Aridatecelapiscinadellostadio». Più che chiaro. Ad organizzare l’evento – un migliaio di partecipanti tra nuotatori, accompagnatori e personale tecnico – è stata la direzione nazionale Aics in collaborazione con il comitato regionale e provinciale dell’associazione e la Rari Nantes Romagna Asd.