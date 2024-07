Terni: imprenditore ucciso. Oggi l’autopsia e il nulla osta per i funerali

Si terrà oggi, mercoledì 3 luglio, dalle ore 8 presso l’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, l’autopsia sulla salma dell’imprenditore 40enne Luca Bruschini, morto una settimana fa all’ospedale di Terni dove si trovava ricoverato dal 16 febbraio di quest’anno, dopo la brutale aggressione subita nei pressi dell’azienda di famiglia, la carrozzeria Ternicolor di via Natta. In carcere, sin dal giorno seguente il grave fatto di sangue, si trova il 47enne di origini cubane Osiel Mancha Pereira, arrestato dai carabineiri e accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

L’esame autoptico, il cui incarico è stato affidato martedì dal pm Marco Stramaglia, verrà eseguito dalla dottoressa Valentina Rosati, affiancata dal dottor Pierluigi Farini incaricato dai legali difensori del presunto omicida, gli avvocati Luca Ragonesi e Marco Valerio Mazzatosta del foro di Viterbo. Nessun consulente di parte, invece, per i familiari di Bruschini, assistiti dall’avvocato Attilio Biancifiori. Obiettivo dell’esame medico legale è chiarire definitivamente le cause del decesso dell’imprenditore 40enne originario di Spoleto e formalizzare il collegamento con l’aggressione del 16 febbraio, quando era stato colpito alla testa più volte con coltello simile ad un machete, finora mai ritrovato dai militari dell’Arma che indagano sulla vicenda. Per il deposito della relazione, il medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria avrà 60 giorni di tempo. Dopo l’autopsia, verrà rilasciato il nulla osta perché i familiari di Luca Bruschini possano fissare ufficialmente data, orario e luogo dei funerali.

ARTICOLI CORRELATI