Terni, violenta lite nel negozio etnico di via Marco Claudio

Momenti di forte tensione nella prima serata di mercoledì, intorno alle ore 20.30, in via Marco Claudio a Terni, nella zona della stazione ferroviaria. All’interno di un negozio etnico è scoppiata una violenta lite che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale – e su cui sono in corso indagini da parte dell’Arma. Secondo una prima ricostruzione, un cittadino straniero – probabilmente ubriaco – è entrato nel bazar ed ha iniziato ad infastidire i presenti. La discussione si è presto trasformata in violenta lite, con almeno tre persone – presenti nel negozio – che si sarebbero date da fare per ‘allontanare’ il soggetto. Durante la colluttazione sarebbero volati anche diversi colpi proibiti: spetta alle forze dell’ordine il compito di fare piena luce sull’episodio ed assumere eventuali provvedimenti nei confronti dei coinvolti.

