Terni, impianto sport Piediluco non attira: ancora zero offerte

di S.F.

Qualche interessamento sembrava all’orizzonte e invece nulla di concreto nonostante il canone dimezzato rispetto alla gara del 2020. Niente da fare per la concessione pluriennale – da un minimo di dieci ad un massimo di venticinque anni – del campo sportivo ‘Ponticelli’ di Piediluco: lunedì è scaduto il termine per la presentazione delle offerte alla Provincia di Terni e l’esito è sempre lo stesso, ovvero il bando che va deserto.

IL NUOVO TENTATIVO

LA GARA DESERTA DEL 2020

Valutazione

Per l’affidamento era stato fissato un canone annuo da 1.500, la metà rispetto al bando predisposto e pubblicato nel 2020. Martedì, giorno fissato per le aperture delle offerte, è stato sancito il nuovo passaggio a vuoto in merito alla concessione – valore stimato 189 mila euro – dell’impianto sportivo. Ora starà agli uffici di palazzo Bazzani valutare la situazione e capire come muoversi per risolvere lo stallo. Certo, sarà difficile che possa intervenire di nuovo Stefano Bandecchi come accaduto per la vicenda legata al ciclopattinodromo ‘Pioli’.