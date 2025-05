di S.F.

«La richiesta è dovuta alle tante segnalazioni pervenute dai cittadini, al riscontro degli stessi consiglieri». Questa la motivazione per un curioso sopralluogo convocato dalla I commissione consiliare a Terni: l’attenzione è sulla macchina ‘tappabuche’ acquistato dal Comune nell’estate 2024.

2025, LA MACCHINA NON VA: «COLPA DEL FREDDO»

ESTATE 2024, ESBORSO DA OLTRE 100 MILA EURO PER LA TAPPABUCHE

LA MANOVRA PER LE ASSICURAZIONI DEI MEZZI

Del tema se ne è parlato più spesso negli ultimi mesi per svariate ragioni, in primis per la numerosa presenza di buche nonostante i vari interventi e l’impossibilità di utilizzare il macchinario con basse temperature. Ora, dunque, scatta un check di gruppo con sopralluogo. Dove? La via sarà indicata giovedì mattina dal dirigente Federico Nannurelli o dal funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni. In ogni caso la commissione «potrebbe essere rinviata in base alle condizioni meteorologiche o sopravvenuti altri motivi di impedimento». Non resta che attendere.