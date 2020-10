Maltempo borgo Rivo, il Sii: «L’attenzione è sempre stata alta»

«Nell’ottica di affrontare e risolvere il problema nel miglior modo possibile, il Servizio idrico è ovviamente disponibile all’istituzione di un tavolo di lavoro con il Comune, sottolineando anche la necessità della presenza del Consorzio di bonifica Tevere-Nera in quanto nella zona insistono fossi e corsi d’acqua che contribuiscono, con il loro carico, all’aumento delle portate idriche nelle condizioni di forte maltempo». Ad esporsi sul problema maltempo e conseguenze negative a borgo Rivo è il Sii dopo le sollecitazioni arrivate dai consiglieri di minoranza a palazzo Spada.

BORGO RIVO, ALLAGAMENTI COSTANTI

L’ASSESSORE SALVATI: «RISOLVERE PROBLEMA? SERVONO 10 MILIONI»

«Attenzione sempre alta»

In merito alle recenti polemich il Sii evidenzia che «l’attenzione su questa area abitata è sempre stata alta, come lo è su tutte le altre zone sensibili del territorio. Il problema di borgo Rivo è complesso e coinvolge una serie di questioni che non sono solo idriche ma urbanistiche, demografiche e strutturali come anche il Comune ha evidenziato recentemente. Il Sii ha già fatto alcuni interventi importanti su borgo Rivo, in particolare, per mitigare l’impatto della pressione sulla rete fognaria in caso di ‘bombe d’acqua’, ha proceduto alla sostituzione – conclude il Servizio idrico – di tutti i tombini con elementi più moderni e in grado di reggere la spinta delle acque in particolari e sfavorevoli condizioni meteo».