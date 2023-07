Terni, maxi restyling San Lucio: via libera alla convenzione

di S.F.

Un passaggio necessario e propedeutico all’avvio della maxi operazione – si farà in più stralci – con fondi in parte provenienti dal Pnrr. C’è il via libera alla convenzione che Comune di Terni e Ater Umbria dovranno sottoscrivere per la riqualificazione dell’area di San Lucio, nel quartiere di San Valentino: vale oltre 10 milioni di euro e riguarda il totale riassetto della zona tra demolizioni, nuove costruzioni, verde pubblico e parcheggio.

SAN LUCIO A TERNI: I DETTAGLI DEL MAXI PROGETTO

IL SOPRALLUOGO DELL’ESTATE 2021: TOPI, DEGRADO E PROBLEMI

FEBBRAIO 2019, QUANDO SI PARLAVA DI RECUPERO PER IL 2022

L’ok al documento

Come noto ci sarà la demolizione dei tre edifici esistenti risalenti a più di cinquant’anni fa, la costruzione di due nuove strutture ed un parcheggio interrato. Più ulteriore lavoro per ridare decoro e dignità alla vasta area che comprende anche via Saturnio, via Sant’Efebo e via Sant’Apollonio. Il progetto di fattibilità è di fine 2022 e ora si sta chiudendo il cerchio a livello amministrativo in vista dell’esecuzione dei lavori: «La difficoltà di accesso, unita alla scarsità di attività commerciali e di servizi di pubblico interesse, hanno contribuito nel tempo all’isolamento del quartiere popolare rispetto al resto del tessuto urbano, che ha quindi patito negli anni un profondo stato di crisi e di degrado, oltre che di abbandono da parte della popolazione residente. Questa condizione di relativo isolamento è indicativa, soprattutto per quanto riguarda l’abbandono dei suoi spazi pubblici», viene ricordato su questo fronte. L’importo complessivo del primo stralcio – appalto integrato – è di 12,6 milioni e per quel che concerne palazzo Spada il cofinanziamento è da 1,5 milioni.

IL DOCUMENTO – LEGGI (.PDF)