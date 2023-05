Terni: morte di Manuel Galeazzi. Abbreviato per il 24enne accusato di omicidio stradale

È stata fissata per il prossimo 13 settembre la discussione del processo che vede imputato per omicidio stradale, fuga dopo incidente e omissione di soccorso il 24enne Flavius Marcel Ardelean. Nella giornata di ieri, di fronte al gup Barbara Di Giovannantonio, il legale difensore del giovane di nazionalità romena, l’avvocato Tommaso Filidei, ha chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato per il proprio assistito, sottoposto alla misura della custodia cautelare nel carcere di vocabolo Sabbione. Il 24enne, residente a Ferentillo, era stato arrestato poche ore dopo il tragico incidente, accaduto lo scorso 28 gennaio lungo la statale Valnerina nei pressi dell’accesso al parcheggio del belvedere inferiore della Cascata delle Marmore, in cui aveva perso la vita l’operaio 36enne Manuel Galeazzi, residente a Macenano di Ferentillo e padre di una bambina. Nel corso dell’udienza di ieri, la madre della vittima del grave sinistro si è costituita parte civile attraverso gli avvocati Luca Leonardi e Marco Fogliano. La sera del 28 gennaio, era di sabato, Flavius Marcel Ardelean al volante di un’Alfa 147 si era schiantato contro la Smart di Manuel Galeazzi, sbalzato dall’abitacolo e morto sul colpo in seguito al tremendo impatto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il tachimetro dell’Alfa si era fermato ad oltre 120 chilometri orari: questa la velocità del veicolo al momento dello schianto. Subito dopo l’incidente, il 24enne si era allontanato a piedi dalla scena ed era stato intercettato alcune ore dopo, intorno alle 5 del mattino, dalla squadra Volante della questura di Terni mentre camminava lungo la strada fra Marmore e Papigno. A suo carico, oltre ad una condotta di guida inappropriata e pericolosa – tale da far ipotizzare anche l’ulteriore aggravante del superamento del limite di velocità (50 km/h) di oltre 70 chilometri orari – sono emersi altri elementi: il fatto che guidasse pur avendo la patente revocata, le positività all’alcol e ai metaboliti della cocaina.

