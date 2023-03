Terni: «No ai fanghi, non siamo la cloaca dell’Umbria» – Foto

«Basta puzze. No fanghi di fogna, non siamo la cloaca dell’Umbria». Questi i messaggi principali lanciati sabato mattina in via Vanzetti in occasione del presidio organizzato dal candidato a sindacolo del Polo alternativo, il consigliere comunale M5S Claudio Fiorelli: il ‘serpentone’ di persone si è riunito nell’area di Maratta per poi dirigersi lungo il sentiero a fianco del Nera per raggiungere la location individuata per la costruzione dell’impianto di essiccamento fanghi da oltre 8 milioni di euro in ‘casa’ Sii. Da ricordare che sul tema c’è un ricorso depositato da mesi da parte di Vas onlus e Wwf sezione di Terni: nonostante l’istanza di prelievo di febbraio (un modo per far ‘pressing’ e avere una data), al momento non c’è ancora la data per l’udienza.

