Terni, nuovo Globo a Maratta: approvazione della variante. Iter in chiusura dopo anni

di S.F.

Si chiude la lunga e tortuosa partita? A livello procedurale sì, poi per l’attuazione concreta si vedrà. C’è una novità di rilievo in vista per la variante parziale al Prg – parte operativa – e al Paip per la zona di Maratta: è pronta la proposta di delibera di consiglio per l’approvazione definitiva utile allo sviluppo della nuova ‘casa’ del Globo in via Marcangeli. La proponente è sempre la Mare Blu Spa di Martinsicuro, in Abruzzo. Confronto ed ulteriori polemiche in arrivo in aula consiliare.

OTTOBRE 2022, L’ADOZIONE DELLA VARIANTE

15 SETTEMBRE 2022, L’APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE

L’ACCORDO SULL’AREA ARCHEOLOGICA

LUGLIO 2021, RIPARTE LA PROCEDURA

L’INPUT DELLA SOPRINTENDENZA

Dall’adozione all’approvazione

Si tratta dello step conclusivo della procedura e arriva a quasi cinque mesi dall’adozione di ottobre. Dopodiché il consueto periodo per chiarimenti/osservazioni ed il via libera finale. A livello tecnico – il primo input per la variante risale al 2019 – è prevista la modifica della viabilità, la trasformazione delle fasce di verde pubblico che delimitano le due porzioni del lotto, due edifici gemelli con destinazione commerciale e direzionale con superficie di vendita combinata di oltre 10 mila metri quadrati e 1.000 mq di spazio da cedere a titolo gratuito al Comune. In origine l’investimento complessivo era stimato in circa 24 milioni di euro con riduzione dell’area con destinazione parco archeologico da 21.055 a 18.205 metri quadrati: è su quest’ultimo fronte che nell’ultimo periodo si è sviluppata la polemica. Ora se ne torna a parlare.