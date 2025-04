di S.F.

Pnrr Cesi, tempo di rimodulazione – non la prima – generale del progetto pilota. L’esecutivo Bandecchi ha dato l’ok alla variante economica numero quattro per una serie di novità sui singoli interventi: ci sono ulteriori quattro rinunce rispetto a quelle già note.

AGOSTO 2023, PNRR CESI: STOP DA TRE PARTNER

GENNAIO 2022 L’AVVIO DELL’ITER PER CESI

In realtà le rinunce sono di mesi fa – protocollate tra dicembre 2023 e novembre 2024 – ma ora si fa un quadro riassuntivo generale, prendendone atto. Chi si è ‘tirato indietro’ rispetto ai piani originari? Il Gruppo Speleologo Terre Arnolfe di Cesi per la messa a norma/sicurezza del percorso turistico Grotta Eolia (intervento numero 24), l’associazione Ara Major per l’albergo diffuso/attività di ristorazione/artigianato locale (26), Asd BikeMotion per il percorso Mtb da Cesi ai Monti Martani (39) e l’associazione Centro studi storici-Terni per la mostra fotografica S. Agnese (37). Fatta eccezione per quest’ultimo, tutti gli altri verranno presi in carico e realizzati in autonomia dal Comune.

MARZO 2022, PNRR CESI: TUTTI GLI INTERVENTI

L’AFFANNO PER L’ASCENSORE A CREMAGLIERA DA 1,2 MILIONI. GARA DA AGGIUDICARE

Il valore totale dei tre interventi con patti di collaborazione citati sopra? 145 mila euro. Gli impegni di spesa in questione sono stati cancellati ed in oltre è stata ridotta la cifra riguardante l’intervento numero 43, vale a dire quello dei contributi per la ristrutturazione dei locali nel centro storico da adibire ad attività commerciali ed economiche: passa da 760 mila euro a 646 mila per «l’esigua partecipazione dimostrata nelle due differenti pubblicazioni dei bandi». L’iter prosegue con variante e variazione di bilancio da 259 mila euro. Firmano l’assessore al Pnrr Giovanni Maggi e il dirigente – nonché Rup – al governo del territorio Federico Nannurelli.