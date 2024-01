Terni, Cesi: in attesa del Pnrr apertura ‘speciale’ della Grotta Eolia – Fotogallery

Lavori di messa a norma e sicurezza del percorso turistico per 25 mila euro. È uno degli interventi – vale 25 mila euro – del Pnrr legati a Cesi e, in questo caso, ad uno dei siti più particolari del borgo. Si parla della Grotta Eolia, visitabile per circa 150 metri grazie al Gruppo speleologico Terre Arnolfe con ingresso a palazzo Stocchi: sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 c’è stata un’apertura ‘speciale’ per consentirne l’esplorazione e, al contempo, ammirare il presepe artistico all’interno. In azione per il GSTA in particolar modo Federico Pagliari e Roberto Fanfato.

