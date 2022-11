Terni, postazioni per il book-crossing: ecco le ‘mini biblioteche’

‘Mini-biblioteche’ di strada per lo scambio di libri. Per un’operazione di book-crossing: anche a Terni arrivano le postazioni grazie all’allestimento in quattro cabine precedentemente usate per il sezionamento della corrente elettrica. C’è il riadattamento per l’esposizione dei libri: si trovano al parco Ciaurro, al parco in strada delle Grazie, nello spazio dell’Asd Bocciofila Ternana in via Croce e al Caos in via Franco Molè.

La novità rientra nell’ambito di ‘Illuminante’, ideata dall’associazione di promozione sociale La Tartaruga Aps, dal centro diurno Leonardo Dsm Usl 2 gestito dalla Coop sociale Casalingha e dal centro diurno Marco Polo Dsm Usl 2 gestito da Helios. Con patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Terni: «Un progetto che ha un impatto culturale e sociale – le parole dell’assessore Maurizio Cecconelli – e consente di dare una nuova vita ai libri attraverso lo scambio e le donazioni dei cittadini e allo stesso tempo esalta la peculiarità della città di Terni da molti immaginata come una sorta di museo di archeologia industriale a cielo aperto. Inoltre l’utilizzo ovvero il riciclo di cabine esistenti che assumono una nuova funzione grazie all’opera di due artiste della città (Giulia Ceccarani e Roberta Ceccarelli) si inserisce anche nella nostra idea di arte urbana diffusa». Il progetto rientra nelle varie iniziative all’interno del progetto Laboratori di Quartiere, per la riqualificazione culturale del territorio, finanziato dalla Regione Umbria e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. C’è anche la collaborazione

della Heading Srl.