Terni ricorda Alberto Provantini a 10 anni dalla scomparsa. Intitolazione in vista

Tanta partecipazione mercoledì pomeriggio a palazzo Bazzani per ricordare una delle personalità politiche ternane più rilevanti degli ultimi decenni, Alberto Provantini. L’iniziativa è stata organizzata dal PD comunale e provinciale di Terni, nonché alla fondazione Gramsci con il patrocinio della Provincia. «Uno dei componenti dell’Organo di supporto comunale per la toponomastica, Giocondo Talamonti, è presente. Mi ha comunicato che all’ordine del giorno della prossima seduta c’è l’esame della proposta per intitolare ad Alberto uno spazio pubblico. Ci auguriamo che sia positiva», l’annuncio di Franco Giustinelli in avvio di pomeriggio.

