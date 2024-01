Terni, si ricorda Alberto Provantini a 10 anni dalla scomparsa

Una giornata dedicata ad una delle personalità che più ha inciso nella storia recente della provincia e della regione. A dieci anni dalla scomparsa, mercoledì pomeriggio a palazzo Bazzani sarà ricordata la figura e l’impegno di Alberto Provantini: già ex presidente della Provincia di Terni, fu assessore e consigliere regionale oltre che parlamentare della Repubblica. «A lui si devono alcune iniziative molto importanti, come la felice definizione identitaria di Umbria cuore verde d’Italia o la valorizzazione di Villalago e del lago di Piediluco soprattutto per il canottaggio e il Memorial D’Aloja». A curare l’organizzazione ci ha pensato il PD comunale e provinciale di Terni, nonché la fondazione Gramsci con il patrocinio della Provincia. Saranno presenti la presidente Laura Pernazza, Marina Sereni (segretaria nazionale PD), Silvio Pons e Giuseppe Vacca in qualità di attuale ed ex numero uno della fondazione Gramsci, il parlamentare di FI Raffaele Nevi, gli ex presidenti della Regione Maria Rita Lorenzetti e Claudio Carnieri, l’ex presidente della Provincia Andrea Cavicchioli e gli ex sindaci di Terni Giacomo Porrazzini, Paolo Raffaelli e Leopoldo Di Girolamo. Coordina Franco Giustinelli, ex assessore regionale e parlamentare.

Condividi questo articolo su