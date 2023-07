Terni, rifacimento Verdi: l’architetto Leonelli ‘fiduciario’ del sindaco, c’è il decreto

L’incarico di «supporto all’attività di indirizzo e di controllo politico del sindaco, con particolare riferimento all’andamento dei lavori di rifacimento del teatro Verdi». L’affidamento riguarda l’architetto Paolo Leonelli e la firma sul decreto è del primo cittadino di Terni Stefano Bandecchi: il timing non è casuale visto che il cantiere sta per entrare nel vivo con strisce gialle già realizzate. «Ha natura assolutamente fiduciaria e potrà essere revocato in qualsiasi momento ad esclusivo e insindacabile giudizio del sindaco». Un aiuto a titolo gratuito e senza rimborsi. C’è anche un’altra specifica: «L’esperto si relazionerà esclusivamente e direttamente con il sindaco per coadiuvarlo nelle funzioni di indirizzo politico amministrativo e nella realizzazione del programma di mandato, con esclusione di qualsiasi supporto all’apparato burocratico amministrativo e di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica». Altra curiosità: «L’incaricato è tenuto ad osservare la più rigorosa riservatezza su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico». In più occasioni il 79enne originario di Cutigliano si era esposto pubblicamente per criticare le azioni dell’amministrazione nell’ottica del restauro.

