Terni, bretella Ast e caso Federighi: riparte il confronto

Commissioni consiliari e consiglio comunale, da lunedì – ancora tutto in via telematica a causa dell’emergenza epidemiologica per il Covid-19 – a Terni si riparte sulla scia delle polemiche legate al caso Raffaello Federighi: l’unico punto all’ordine del giorno riguarda l’ex consigliere di Forza Italia.

IL CASO FEDERIGHI: «CONVOCARE CONSIGLIO PER VOTARE IL REINTEGRO»

IL PARERE DELLA PREFETTURA

I° commissione consiliare

In precedenza sarà la I° commissione a riunirsi – via WEBex – per trattare due argomenti: la delocalizzazione di un magazzino di un’attività commerciale in via Piave e la variante parziale al Prg – parte operativa – in merito alla bretella di collegamento Ast-San Carlo per la reitarazione del vincolo preordinato espropriativo. Serve l’approvazione in entrambi i casi.

BRETELLA AST-SAN CARLO, CONVENZIONE FIRMATA

In consiglio

Nel primo pomeriggio spazio al consiglio comunale ‘straordinario’ convocato su input di otto consiglieri: Luca Simonetti, Comunardo Tobia (M5S), Francesco Filipponi, Tiziana De Angelis (Pd), Paolo Angeletti (Terni Immagina), Alessandro Gentiletti (Senso Civico), Emanuele Fiorini e Anna Maria Leonelli (Uniti per Terni). Al centro dell’attenzione la discussione e l’eventuale votazione sulla richiesta di reintegro di Federighi e sulla revoca della delibera – presa d’atto – di incandidabilità.