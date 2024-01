Terni, riqualificazione parco Rosselli: affidata la verifica progettuale

di S.F.

La storia è ancora lunga. Fatto sta che il 2024 si apre con una novità per il parco Rosselli di Terni, chiuso ormai da quasi un decennio – marzo 2015 – per le note vicissitudini di natura ambientale: c’è l’affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’intera area. Se ne occuperà per circa 10 mila euro lo Studio Tecnico Associato Trastulli di vocabolo Sabbione.

Prima procedura a vuoto

Si procede a piccoli passi, d’altronde basti pensare che l’iter legato al Piano periferie si sviluppa dall’estate ed uno dei progetti (730 mila euro complessivi) in ballo è proprio per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del parco Rosselli. La Regione nel 2022 ha invece concesso un contributo da 180 mila euro per la messa in sicurezza e lo scorso maggio, in una delle ultime delibere dell’era Latini, è stato approvato il documento di indirizzo della progettazione per gli interventi con un quadro economico da 270 mila euro. Ed ecco la recente novità. Il Comune ha avviato la procedura per affidare la verifica del progetto e, dopo un primo passaggio a vuoto (zero offerte a dicembre), è arrivato l’affidamento allo Studio Trastulli per 8.231 euro più Iva e contributi previdenziali.

Peter Pan

L’affidamento non riguarda solo la bonifica e la riqualificazione ambientale del parco Rosselli, ma anche la vicina area verde della scuola Peter Pan. Un passaggio propedeutico alla validazione della responsabile unica del procedimento, l’ingegnere Giorgia Imerigo, e della successiva approvazione da parte della giunta per poter chiudere l’iter autorizzatorio. Da specificare che i 270 mila euro tirati in ballo in questa fase riguardano il lavoro solo per l’area di pertinenza dell’asilo Peter Pan, mentre la verifica progettuale coinvolge l’intera zona. Lo studio tecnico in questione è composto dal geologo Sandro Trastulli e dai colleghi Paolo Carcascio e Francesco Listanti. A firmare il via libera è il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni.

