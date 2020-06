Terni, San Giovanni: 50enne morto in casa. L’ombra della droga

Ancora un decesso, a Terni, su cui si allunga l’ombra della droga, eroina in particolare. Ci sarebbe infatti un’overdose di stupefacenti dietro la morte di un 50enne ternano, trovato senza vita nella tarda serata di domenica nella sua abitazione di via Montanara, nel quartiere di San Giovanni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato con la squadra Volante e quindi la squadra Mobile, coordinata dal dirigente Davide Caldarozzi, per avviare le attività d’indagine. Dell’accaduto è stata informata la procura di Terni, nella persona del pm Marco Stramaglia. Nei giorni scorsi un 38enne campano era morto nella sua abitazione di via San Lucio, zona San Valentino. Mentre è di sabato il ritrovamento del corpo senza vita di una 53enne ternana nelle acque di un canale in zona Cospea. Fatti su cui gli inquirenti si stanno interrogando.

