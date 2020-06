Terni, morta nel canale Indagini a 360 gradi

La tragedia si è materializzata sabato mattina, davanti agli occhi di un uomo che lì, nella zona verde alle spalle dei palazzi di Cospea, a Terni, cura il suo piccolo appezzamento di terreno. Non capiva perchè non arrivasse più l’acqua dal vicino canale Cervino ed è andato a controllare, scoprendo che in una delle derivazioni del corso d’acqua c’era il cadavere di una donna, a testa in giù.

Immediata è partita la chiamata alle forze dell’ordine che ha portato all’intervento sul posto degli agenti della squadra Volante, della Scientifica e della squadra Mobile di Terni – quest’ultima con il dirigente Davide Caldarozzi e personale dell’ufficio antidroga -, dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della poveretta – una 53enne ternana residente in zona – finita con la testa in acqua. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria nella persona del pm Marco Stramaglia. Alle forze dell’ordine non risultano segnalazioni di scomparsa relative alla donna.

In corso le indagini per ricostruire le cause del decesso: in questo senso l’autopsia – che verrà eseguita a stretto giro all’ospedale di Perugia dove la salma è stata trasferita – consentirà di determinarle con precisione. La 53enne era già nota alle forze di polizia e la zona è conosciuta per essere frequentata quotidianamente da tossicodipendenti. Fra le ipotesi, quindi, c’è quella che sia annegata dopo aver accusato un malore, la cui natura sarebbe tutta da accertare, al pari della data presumibile della morte che sarebbe avvenuta alcuni giorni prima del ritrovamento. Ma non è, questa, l’unica ricostruzione al vaglio degli inquirenti. Non sarebbero comunque stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo.

L’uomo che si è accorto di quel corpo nel canale, si era recato l’ultima volta presso il suo orto lunedì scorso e non aveva notato nulla di particolare. Una testimone avrebbe riferito di aver notato la donna uscire da quella stessa zona degli orti, nei giorni scorsi, insieme ad altri soggetti. Si parte da elementi come questi, ma anche da altri relativi alla vita della 53enne, alle ultime cose fatte quando era ancora in vita, per dare una risposta alle domande che polizia di Stato e procura di Terni si stanno giustamente ponendo in queste ore. Per sgomberare il campo da ogni dubbio.