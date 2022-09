Terni: si denuda e fa i bisogni in mezzo alla gente. ‘Daspata’ per sei mesi dal centro

Ha rovesciato le fioriere, ha staccato la recinzione di un’aiuola del giardino dell’ex foresteria, si è denudata ed infine ha fatto i propri bisogni in mezzo alle persone. Tutto ciò è accaduto lo scorso 29 agosto in corso Tacito ed ora per la protagonista, una 29enne, è scattato il daspo urbano a causa dello «spettacolo di inciviltà e degrado urbano di fronte ai cittadini», come segnala la questura di Terni. La polizia Locale è subito intervenuta in quella circostanza applicando un ordine di allontanamento. Ora il questore Bruno Failla, dopo l’indagine, ha emesso un Dacur: per la donna – era ubriaca quel pomeriggio – niente possibilità di sostare tra le principali vie cittadine per sei mesi.

Condividi questo articolo su