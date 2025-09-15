di S.F.

Playground a Terni, storia infinita. C’è la firma su un’ulteriore spesa da 23.760 euro su due aree già riqualificate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di quelle nei quartiere Pallotta, in via Po, e San Giovanni a largo Mezzetti.

GIUGNO 2024, I DEBUTTI DEI PLAYGROUND A PALLOTTA E SAN GIOVANNI

I SETTE PLAYGROUND COINVOLTI DAL PROGETTO GENERALE

Sono i primi due campetti ad essere stati riqualificati con gli interventi del duo romano Dimensione Verde Uno/Tec srl (appalto Pnrr) e, successivamente, dalla Garden del Lago srl di Milano per le pavimentazioni artistiche. Peccato che poi si siano registrate alcune problematiche: «Sono state riscontrate criticità – nel caso di Pallotta – riguardanti il percorso di collegamento tra le aree con pavimentazione antitrauma dell’area giochi in quanto presenta porzioni di pavimentazione in calcestruzzo ammalorate e con distacchi superficiali», viene specificato. Non solo: «Inoltre erano stati già rilevati rigonfiamenti e distacchi localizzati del manto in resina, causati dalla fuoriuscita di erbe infestanti e radici, con conseguente compromissione della superficie e del decoro della pavimentazione e che, successivamente, si è provveduto alla messa in opera di opportuna barriera anti-radice».

L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PNRR DA 1 MILIONE

L’AFFIDAMENTO PER LE PAVIMENTAZIONI ARTISTICHE

Diversa la situazione in largo Mezzetti: «A seguito della riconsegna alla pubblica fruizione del playground è stato rilevato un grave danneggiamento, conseguente ad atti vandalici, che ha compromesso in maniera definitiva la rete metallica del cancello pedonale posto sul fronte strada; è, quindi, necessario provvedere al ripristino della pavimentazione del percorso dell’area giochi finalizzato alla sistemazione funzionale ed estetica e al rifacimento di piccole porzioni di pavimentazione in resina all’interno del playground multisport, attraverso la bonifica e la preparazione del sottofondo, il rifacimento del pacchetto bituminoso e la posa del manto in resina». Più il lavoro sul cancello. L’affidamento è per la Garden del Lago srl di Milano e vale in tutto 23.760 euro. A firmare è il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Carlo Fioretti.