Tanti turisti alla cascata delle Marmore. Bene, fa piacere a tutti. Ma se al visitatore in fila viene detto «di tornare più tardi, prima delle 14 non si entra» dopo aver atteso anche un paio d’ore sotto il sole: è accaduto questo mercoledì al belvedere inferiore dove, già dalla prima mattinata, si è creata una lunga fila per la biglietteria. Risultato? Sovraffollamento e sospensione dell’emissione dei ticket dalle 12 in avanti. Non certo una buona pubblicità per il sito.

Seguono aggiornamenti