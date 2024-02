Terni, SS675 bis tra strada delle Campore e innesto E45: nuove limitazioni al transito

Nuove limitazioni al transito lungo la SS675 bis a Terni, vale a dire la statale che collega strada delle Campore con l’innesto della E45. Motivo? Il risanamento della pavimentazione stradale.

I LUNGHI LAVORI ESTIVI DEL 2023

La chiusura

A dare delucidazioni è Anas: lungo la strada è «provvisoriamente chiuso un tratto di un chilometro della carreggiata in direzione Perugia, tra lo svincolo con la strada provinciale 24 ‘Marattana’ e l’innesto E45/SS675. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza della circolazione nelle more degli interventi di risanamento profondo della pavimentazione che saranno eseguiti compatibilmente con le condizioni meteo». Non sono indicate tempistiche.