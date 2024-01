Terni: strada ‘bucata’ subito dopo la fine dei lavori. Scatta la segnalazione

La mancanza di un ‘giunto’ e condizioni generali discutibili, alla luce di un lavoro di rifacimento completato di recente. Giungono all’attenzione di umbriaOn segnalazioni relative ad un punto della ‘bretella’ che collega lo svincolo E45 con la zona industriale di vocabolo Sabbione, a Terni. In direzione Sabbione, infatti, si segnala come il giunto in questione – a pochi metri dalla rampa per la strada Marattana, sia saltato il secondo giorno dalla riapertura del tratto stradale post-lavori. E come in questi giorni sia stato nuovamente ‘riempito’ il profondo buco che si era formato a seguito del passaggio dei veicoli. Una situazione su cui si chiede semplicemente di intervenire, magari evitando altri disagi.

