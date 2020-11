Dà in escandescenze in centro e aggredisce gli agenti: arrestato

Un arresto per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Questo l’esito dell’intervento della polizia di Stato – squadra Volante – messo in atto nella prima serata di giovedì nel pieno centro di Terni, in via Luigi Nobili. In manette c’è finito un ternano di mezza età, già noto alle cronache cittadine e alle forze dell’ordine. In stato di alterazione, ha dato in escandescenze, danneggiando un scooter in sosta e soprattutto aggredendo gli agenti che volevano riportarlo alla calma. Alla fine l’uomo è stato bloccato e venerdì, di fronte al tribunale di Terni (giudice Dorita Fratini) si è tenuta l’udienza di convalida. Il giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha applicato la misura degli arresti domiciliari con udienza di merito fissata per il prossimo 7 dicembre. Il ternano è difeso dall’avvocato Carlo Orsini.

