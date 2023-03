Centro sportivo Fere: in commissione ok a conferma variante. Con tensioni

di S.F.

Richiesta di sopralluogo respinta e conferma della variante al Prg per consentire la realizzazione del centro sportivo della Ternana approvata. Poco meno di un’ora e in I commissione, non senza affanno, è arrivato il via libera con cinque voti favorevoli e due astenuti. Tutto ciò dopo le ulteriori spiegazioni dell’assessore all’urbanistica Federico Cini e del dirigente Claudio Bedini, entrambi ‘pressati’ per capire il motivo di questo nuovo passaggio dai consiglieri Alessandro Gentiletti (Senso Civico) e Valentina Pococacio (M5S). Tuttavia il momento più curioso riguarda un altro aspetto.

I DETTAGLI DI QUESTO PASSAGGIO: «NO VIZI DI LEGITTIMITÀ»

ALIENAZIONE DA 377 MILA EURO: IL NUOVO OK IN GIUNTA

GENNAIO 2023, LA MISSIVA DELLA TERNANA

Tensione

In sostanza Doriana Musacchi (FI) nel suo intervento ha chiesto di procedere con una ‘visita’ in vocabolo Gioglio prima di votare l’atto: «Mi trovo in difficoltà a votare perché manca un passaggio. Va fatto un sopralluogo perché è una cosa seria, occorre capire visivamente ciò che deve essere fatto. Non mi metto né da parte di chi ha fatto il ricorso né dall’altro lato. Sì, ci fidiamo dei tecnici, ma voglio capire se ha ragione l’uno o l’altro. Ribadisco che sono a favore del centro sportivo per la Ternana». Poi l’interruzione improvvisa: «Assessore, è inutile che scuote la testa». Diretto non a chi è direttamente coinvolto, vale a dire Cini, bensì alla collega ai lavori pubblici Benedetta Salvati (lo sguardo in questa fase è stato abbastanza indicativo). Un paio di minuti e l’esponente di FI gli si è avvicinata a muso duro per, evidentemente, esporre la problematica. Curioso.

21 SETTEMBRE 2022, MARCUCCI FIRMA LA DETERMINA SULL’ALIENAZIONE

17 OTTOBRE 2022, DEPOSITATO IL RICORSO DEL COMITATO

DAL GENNAIO 2023 HA EFFICACIA IL DECRETO 38/2021

Niente sopralluogo

Breve riunione di maggioranza – nel contempo i consiglieri di minoranza osservano tra perplessità e attesa per l’esito – e niente voto favorevole alla richiesta della Musacchi (5 contrari, 3 favorevoli). Alla fine si vota la conferma della variante urbanistica: nessuna sorpresa questa volta, c’è l’approvazione. Da vedere come si svilupperà la situazione in consiglio comunale. La nuova delibera – è stato sottolineato quando è stato fatto notare che nulla cambia rispetto all’originaria del 20 giugno 2022 – c’è in seguito alla missiva della Ternana di fine gennaio e all’entrata effettiva in vigore del decreto legislativo 38 del 2021. Gli altri punti all’ordine del giorno riguardavano la redazione del nuovo piano di gestione forestale del Comune e l’aggiornamento del Pums per il nodo merci.