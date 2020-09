Terni, via Urbinati: sospensione parziale lavori per variante

di S.F.

Senza aggiustare il ‘tiro’ non si può chiudere il cantiere e allora tempo di riflessioni, analisi e soprattutto sospensione parziale dei lavori. Con tanto di ulteriore chance concessa alla ditta impegnata nella realizzazione del collegamento viario tra via Urbinati e strada Santa Maria Maddalena, la Edilwal Costruttori srl: in via di sviluppo c’è un progetto di variante che tiene conto dei cambiamenti – in particolar modo il supermercato a ridosso dell’area di cantiere – nel corso del tempo.

AGOSTO 2020: «STOP E NUOVA GARA», NUOVA ‘MINACCIA’

GIUGNO 2019: «SI RIATTIVA IL CANTIERE»

Lo scambio e l’ultimatum

Come noto il Comune in estate aveva contestato inadempienze alla società, quindi lo scambio tecnico – controdeduzioni e risposta del Responsabile unico del procedimento, Federico Nannurelli – e la decisione di non ‘strappare’, evitando così nuove perdite di tempo e una nuova gara. Niente proposta di risoluzione contrattuale in danno per il momento, seppur l’indicazione sia abbastanza chiara: in caso di nuovi ritardi si procederà. Una soluzione tutt’altro che ideale, da un lato e dall’altro. La novità rilevante fa riferimento alla modifica progettuale.

CANTIERE VIA URBINATI SENZA PACE ANCHE CON IL NUOVO CORSO

LA BAGARRE DEL 2016

Alcuni aspetti bloccati

Negli ultimi giorni è stata disposta la sospensione parziale dei lavori per preparare la variante di progetto: la realizzazione del supermercato ha cambiato le carte in tavola – come aveva spiegato Alessandro Diomedi, legale rappresentante della Edilwal – creando problemi nello sviluppo del collegamento. Dunque saranno approvati degli aggiustamenti per un adeguamento generale: nel contempo per le altre opere si sta procedendo e l’obiettivo più a portata di mano è il completamento della rotatoria. Dita incrociate per i tanti cittadini che da troppi anni attendono il termine dei lavori.