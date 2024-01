Terni, Ztl: si inizia a parlare di apertura ‘regolare’. Anche in orario notturno

Zona a traffico limitato, aperture e ‘taglio’ dei permessi a Terni. Se ne torna a parlare perché, al netto della sperimentazione in corso fino a tutto gennaio, a palazzo Spada già si sta pensando a cosa fare dopo. L’assessore al commercio Stefania Renzi inizia a lanciare le iniziative.

Ztl aperta di notte

Tre righe di numero per far capire in che direzione si sta andando. Ma non prima dell’entrata effettiva in vigore del nuovo regolamento per la Ztl. Bene, che succede? «Una volta depurati – scrive la Renzi in un post pubblicato da AP Terni – i permessi, da 23 mila a 10 mila, potremmo iniziare a pensare ad aprire in modo regolare la Zona traffico limitato nelle fasce del tardo pomeriggio (dalle 17.30) e durante la notte. Nel primo caso per dare una mano ai commercianti mentre nel secondo anche per evitare che le vie centrali siano completamente deserte. Rappresenterebbe un buon deterrente per prevenire atti di delinquenza». Dunque da sperimentazione a decisione standard. Se ne tornerà a parlare a stretto giro.