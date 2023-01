Tutti dal sindaco per il nuovo Curi. E i tifosi ‘tappezzano’ Perugia per la sfida con il Palermo

di G.R.

Giorni di trepidazione per il Perugia Calcio. Venerdì l’incontro degli imprenditori con il sindaco Romizi per il nuovo ‘Curi’. Sabato la sfida delicata contro il Palermo, per la quale i tifosi biancorossi hanno riempito la città di messaggi di supporto.

Il nuovo Curi

Altri passi in avanti per il progetto del nuovo stadio ‘Curi’. Verso le ore 12 di venerdì 13 gennaio, una rappresentanza degli imprenditori che affiancano il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre in questa ‘missione’ hanno incontrato il sindaco Andrea Romizi. A riportarlo su UmbriaTv è Marco Taccucci, cronista che da tempo segue la vicenda. La delegazione di imprenditori che ha accompagnato l’architetto Gino Zavanella è formata da Santopadre, dal costruttore Francesco Maria Lana, Giampiero Romani di Prometheus, il geometra Simone Minestrini e Mauro Ricci, titolare delle palestre Anytime. Nella sala gialla di palazzo dei Priori era presente anche l’assessore allo sport Clara Pastorelli. Il progetto prevede uno stadio da 18 mila posti con annessa palestra e hotel della catena NH con vista su Perugia. Approfondimenti ulteriori saranno fatti nella puntata serale de L’Anticipo, in onda venerdì alle 23.30 sul canale 10 del digitale terreste.

La nota del Comune di Perugia

In seguito a questo primo incontro, l’amministrazione comunale di Perugia ha diffuso una nota: «Gli imprenditori hanno anticipato che nelle prossime settimane verrà formalmente depositata una proposta di project financing ai sensi della recente ‘legge stadi’». L’amministrazione precisa che effettuerà «ogni valutazione sulla fattibilità tecnica e sulla sostenibilità economica del progetto, quando verrà materialmente acquisita la proposta». Lo stesso Comune esprime comunque «pprezzamento per i modi con cui gli imprenditori presenti hanno illustrato l’iniziativa».

Il supporto alla squadra

Nei giorni scorsi sono apparsi, in diversi punti della città di Perugia, numerosi striscioni che invitano a recarsi numerosi sabato 14 gennaio al ‘Curi’ per sostenere la squadra contro il Palermo. La firma è del gruppo Ultras Perugia, formatosi dopo lo scioglimento dello striscione ‘Ostinatamente Ac Perugia’ che racchiude Ingrifati, Armata e Nucleo XX Giugno. Pubblicato anche un comunicato: «Il nostro Grifo, dopo una partenza non degna del suo blasone, ha iniziato ad ingranare chiudendo il girone d’andata con un buon gioco e alcuni risultati positivi, che ci hanno consentito di uscire dalla melma dell’ultimo posto in classifica. Al di là delle considerazioni tecniche, al netto del potenziale di questo gruppo, nonostante la completa sfiducia nei confronti di questa presidenza e l’auspicio che ‘lasci la nostra piazza quanto prima possibile’, come tifosi dell’AC Perugia e come cittadini di Perugia è nostro dovere stare al fianco della squadra, tifare e continuare a sostenerla come abbiamo sempre fatto nelle prime 19 partite… Facciamo nel nostro settore un incendio biancorosso. Facciamo sentire alla squadra il calore di un’intera comunità cittadina».

