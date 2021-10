Nella notte venerdì e sabato, oltre all’incidente di Deruta in cui è morta una donna di Torgiano, ce n’è stato anche un altro a Perugia, per fortuna meno grave.

Incidente a Elce

Un uomo di 30 anni, italiano, è andato a sbattere cona propria auto contro una pensilina del bus in via San Marco, zona Rimbocchi. Sul posto intervento dei vigili urbani e dei carabinieri di Perugia. L’uomo è stato deferito per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico superiore di tre volte il consentito.