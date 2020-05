Umbria, due nuovi casi ma gli attuali calano

Due nuovi positivi nelle ultime 24 ore – fra le ore 8 di giovedì 14 maggio e lo stesso orario di venerdì 15 – registrati in Umbria sul fronte Covid, in relazione a ben 1.554 tamponi effettuati (53.801 in totale). Il numero dei casi riscontrati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.422: numero che comprende guarigioni e decessi.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Altre sette guarigioni

Le nuove guarigioni sono 7 (il totale è di 1.227), numero che – nonostante i 2 nuovi casi – fa scendere di 5 unità il totale degli attualmente positivi sul territorio regionale: alla mattinata di venerdì sono infatti 122. Invariato il numero complessivo dei decessi (73) nelle ultime 24 ore.

FINANZA ‘BECCA’ PARRUCCHIERA A DOMICILIO

PARRUCCHIERI, ECCO COME CI TAGLIERANNO I CAPELLI – VIDEO

Ricoveri e isolamenti

Invariati (27) anche i ricoveri di persone positive negli ospedali umbri, dopo la drastica diminuzione registrata giovedì mattina. Sale di una unità – da 1 a 2 – il numero dei pazienti nelle intensive. In merito agli isolamenti domiciliari, alle ore 8 di venerdì sono 656 (-28 rispetto al precedente aggiornamento) mentre nel complesso coloro che sono usciti dalla ‘misura’ sono 19.356 (+388).

Articolo in aggiornamento