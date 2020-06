Umbria, nessun caso di Covid da undici giorni

Continua l’ottimo trend umbro in fatto di emergenza coronavirus. Per l’undicesimo giorno consecutivo, sul territorio regionale – il periodo in esame è compreso fra le ore 8 di venerdì 5 e di sabato 6 giugno – non sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 sul territorio regionale. Il numero di quelli accertati in totale – compresi decessi e guarigioni – resta così a 1.431.

Gli attuali spotivi ed i tamponi

Calano di una unità – in ragione di una nuova guarigione riscontrata che fa salire il totale a 1.319 – gli attuali positivi: alle ore 8 di sabato, in Umbria, sono 36. Fermi a 76 i decessi legati al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.194 tamponi per un totale di 75.336.

Ricoveri e isolamenti

Cala ancora i ricoveri, di una unità: i pazienti positivi in ospedale sono al momento 13, 2 dei quali in terapia intensiva. In isolamento – fra positivi e non – ci sono attualmente 287 persone.

